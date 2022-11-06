Нужны семена липы: Питомник Зеленоградска получил заявку из Херсона

О семенах липы питомник Зеленоградска попросили жители Херсона.
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В Зеленоградский кедровый питомник поступила заявка на семена липы в количестве 62 тысячи штук из Херсонской области для дальнейшей высадки на их территории. Об этом сообщается на официальной странице газеты "Волна" в ВКонтакте.
- Питомнику необходима помощь от всех неравнодушных жителей области в сборе данных семян. Собранные семена можно привезти непосредственно в сам питомник, расположенный в поселке Муромское, улица Каштановая, 15, - говорится в сообщении.
Телефон питомника: + 7 962 256 44 05.