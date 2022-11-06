В музейном комплексе «Маяк в Заливино» представлена экспозиция дома смотрителя маяка

Первую экскурсию в домике смотрителя маяка провела директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Фото: Музей Мирового океана.

В Музее Мирового океана рассказали о начавшейся работе экспозиции в доме маячника на маяке в Заливино.

- Первые предметы и первые гости экспозиции в доме маячника на маяке Заливино. Да, домик тоже оживает, и теперь дверь в дом маячника открывается для экскурсий! Истории о разных исторических эпохах жизни Куршского залива, рыбацком промысле, тепло и уют маяка - мы надеемся, что наш рассказ вам понравится! – сообщается в телеграм-канале «Музей Мирового океана».

Из представленного фотоотчета следует, что с первыми посетителями как экскурсовод работала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Напомним, работы по восстановлению маяка в Заливино и территории вокруг взял на себя Музей Мирового океана, они стартовали в 2020 году.

8 июня 2021 года на башне маяка впервые за последние годы зажегся свет. Масштабная деятельность по благоустройству территории, восстановлению зданий маячного комплекса, обустройству причала, созданию экспозиции продолжается.

О поддержке проекта можно узнать здесь.