Минспорта: вернем металлический забор на стадион «Балтика» после реконструкции арены

Верните забор на место! - так считают некоторые горожане. Фото: "КП" Архив

В сообществе правительства Калининградской области во ВКонтакте горожанин поинтересовался у властей судьбой металлического ограждения стадиона «Балтика».

- Хорошее дело – (устанавливать. - Ред.) новые мачты освещения. Вот еще бы старое металлическое ограждение на место вернуть. Тот, что со стороны проспекта (Мира – Ред.) много лет красовался. Наверное, где-то его реставрируют? Что с ним? Где это ограждение? – спросил подписчик Юрий.

Как оказалось, в правительстве есть специалисты, которые знают не только местонахождение конструкции, но и примерные сроки возвращения ее «в строй».

- Металлический кованый забор находится на хранении около штаба ФК «Балтика» на одноименном стадионе. Вернем забор на место после всех этапов реконструкции арены – не раньше 2024-2025 года, - написал представитель регионального министерства спорта.