Калининградская «Балтика» одержала победу над «Аланией»

Владислав Лазарев открыл счет. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В воскресенье, 6 ноября, на стадионе «Калининград» прошла встреча футбольных команд «Балтика» (Калининград) и «Алания» (Владикавказ). Итог встречи – 2:1. игра проходила при активной поддержке болельщиков.

Примечательно, что эта встреча для балтийцев стала 16-й подряд – беспроигрышной и 8-й – завершившейся победой.

Авторы голов у «Балтики» – Владислав Лазарев и Гедеон Гузина, у «Алании» - Николай Гиоргобиани.

Впереди у балтийцев встреча с командой «Волгарь» (Астрахань), она состоится 13 ноября. В настоящий момент турнирную таблицу возглавляет «Алания» (35 очков), на втором месте «Балтика» (32 очка).