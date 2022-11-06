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НовостиОбщество6 ноября 2022 16:46

Калининградец с улицы Краснооктябрьской заметил подозрительных граждан на территории склада

И сообщил о своих подозрениях правоохранителям
Вера Гринвич

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в незаконном проникновении на территорию склада. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области.

К сотрудникам Росгвардии обратился житель одного из домов по улице Краснооктябрьской, ему показались подозрительными мужчины, пробравшиеся на территорию частного склада.

- В ходе осмотра территории росгвардейцы задержали двух жителей Гурьевского района, которые в тот момент уже выносили через окно радиатор, провода, другие металлические предметы, - рассказали в пресс-службе.

Задержанные уже переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.