Матч «Балтика» - «Алания» на стадионе «Калининград» посетили больше 12,6 тысячи зрителей

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Игру «Балтики» против «Алании» на домашнем стадионе «Калининград» посмотрели 12 670 зрителей, что стало одним из лучших показателей в сезоне.

Одной из фишек игры стало «звездное небо» - болельщики разом зажгли фонарики на мобильных телефонах и осветили ими стадион. Похоже, на «Балтике» зародилась новая традиция, приносящая удачу.

Напомним, матч состоялся в воскресенье, 6 ноября, и завершился со счетом 2:1 в пользу балтийцев.

С самого начала матча гости оказали давление на «Балтику», на 7-й минуте встречи едва не забили гол, но потом калининградцы перехватили инициативу и заколотили два мяча в ворота гостей.

Одержав победу после четырех ничьих, «Балтика» существенно сократила отставание от лидирующей «Алании».