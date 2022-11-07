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НовостиДом. Семья7 ноября 2022 6:48

В Калининграде волонтеры спасают черепаху, которую погрызла собака

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Биосфера Балтики

Искалеченную сухопутную черепаху нашли в поле 4 ноября. Ее доставили волонтерам организации «Биосфера Балтики», а те показали животное ветеринарам.

- У черепахи ужасное состояние панциря. Панцирь сухопутной поврежден собакой, но это все старое и только внешне портит впечатление. Но по обмену веществ есть вопросы. Черепахам нужны правильные лампы, рационы и витамины, - отметили в «Биосфере Балтики».

На время стабилизации черепаха поедет к ветеринарному врачу в стационар.

Помочь купить специальную лампу и корм для черепах можно здесь.