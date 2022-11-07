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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:24

Приставы списали 12 млн со счета калининградской компании-должника

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде приставы взыскали многомиллионную задолженность с компании-должника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Предприятие накопило задолженность по налогам и сборам в размере 12 млн рублей и не принимала меры к ее погашению. Более того, фирма съехала из своего офиса, не заплатив за аренду.

Приставы провели кропотливую работу и все же нашли банковский счет фирмы, на котором находилась сумма, достаточная для погашения задолженности. Долг был полностью списан и перечислен на депозитный счет отделения.