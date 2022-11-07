В Славском районе сгорело 20 тонн сена, под Озерском – склад с углем

Серьезный пожар случился вечером 6 ноября в Славском районе. Там на улице Центральной в поселке Привольное загорелся деревянный сарай. Огонь перекинулся на соседние строения.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в итоге сгорела группа деревянных хозяйственных построек и 20 тонн сена. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей и расчеты лесопожарного центра из Славска и Полесска.

Также 6 ноября случился пожар в поселке Карамышево Озерского района. Там на улице Садовой огонь уничтожил сарай, в котором хранилось 10 тонн угля.