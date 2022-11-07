Калининград вошел в топ-10 популярных городов для путешествий мужчин в ноябре

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, где отдыхают мужчины осенью.

По данным Tvil.ru мужчины больше всего путешествуют осенью в Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Казань и Екатеринбург. Туристы бронируют номера в отелях от 1,5 до 3 тысяч рублей в сутки.

Десять популярных городов для путешествий мужчин в ноябре

Сочи, Краснодарский край 2074 р. / 4 ночи

Санкт-Петербург, Ленинградская область 2928 р. / 4 ночи

Москва, Московская область 3011 р. / 2 ночи

Казань, республика Татарстан 3088 р. / 3 ночи

Екатеринбург, Свердловская область 1971 р. / 3 ночи

Пятигорск, Ставропольский край 1585 р. / 5 ночей

Калининград, Калининградская область 1817 р. / 4 ночи

Ростов-на-Дону, Ростовская область 1817 р. / 5 ночей

Владивосток, Приморский край 2875 р. / 4 ночи

Махачкала, республика Дагестан 2275 р. / 2 ночи