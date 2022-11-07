В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 7 ноября нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 7 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Ю.Гагарина,119-155, 105, 157, 159, 159б, 165-179, 82-102,

пер. Ю.Гагарина, 3-5,2-4,

ул. М.Гвардии, 1-3,

ул. Дружная, 5-11,

пер. Дружный, 1-5,2-4,

ул. М. Гвардии, 11

ул. Дзержинского, 39, 39а, 49, 51, 36-46, 46а.

ул. Аллея Смелых, 1-21,20в, 8 -36, 25-31, 31а, 38-54,

проезд Дзержинского, 2-12,

ул. Днепропетровская, 13,

ул. Дзержинского, 72-78(а,б), 96, 96а,

г/о «Надежда»,

пер. Парковый, 3, 5, 4-8,

ул. Типографская, 1-9,2-12,

ул. М-ра Козенкова, 1-25,2-22,

ул. Черниговская 26-70, 39-57,

ул. З.Космодемьянской, 29-49, 49а, 30-38,

ул. Дзержинского, 35, 12б, 108-114, 126, 128.

С 10:00 до 17:00 отключат холодное водоснабжение на ул. Комсомольской, 21а.