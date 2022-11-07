СК проводит проверку по факту гибели мужчины на дачном участке под Гурьевском

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в СНТ «Служащий» в Гурьевском районе. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Тело 63-летнего мужчины было обнаружено в воскресенье, 6 ноября. В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего обнаружены повреждения ребер.

«По предварительным данным, мужчина приехал на дачный участок, чтобы опилить ветки деревьев. В процессе производства работ массивная ветка дерева упала на пенсионера. От полученных травм он умер на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе СК.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.