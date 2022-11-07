Чемпион мира по тайскому боксу провел мастер-класс в Светлогорске

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Светлогорск прилетал чемпион мира по тайскому боксу и кикбосингу Бейбулат Исаев. Действующий боец престижной международной лиги One Chempionship провел мастер-класс для начинающих и уже опытных спортсменов.

Как рассказали «Комсомолке» в министерстве спорта региона, Исаев прибыл в Светлогорск по настоянию главы Федерации кикбоксинга России и легендарного российского «ударника» Бату Хасикова.

- Бейбулат Исаев – действующий спортсмен, поэтому он не мог провести очень много времени в Светлогорске. Его визит был короткий, но результативный, - рассказал пресс-секретарь минспорта Дмитрий Иванов. – В его часовой тренировке поучаствовали более 50 человек, причем как дети из клубов Калининграда, Светлогорска и Пионерского, так и матерые мастера.

Как отметил сам спортсмен, сразу после мастер-класса он отправился в Москву, где будет продолжать собственную программу подготовки к бою за титул One Championship в Сингапуре.

Кстати, сейчас федерация кикбоксинга Калининградской области проходит процедуру госаккредитации для осуществления легитимной деятельности под патронатом областного министерства спорта. Это позволит проводить турниры с присвоением спортивных разрядов и званий, рассчитывать на материальное содействие и участвовать в грантовых конкурсах.