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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:36

Калининградца будут судить за серию интернет-мошенничеств

Уголовное дело направлено в суд
Виктор Сергеев

Калининградца будут судить за серию мошенничеств при продаже автозапчастей в интернете. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

33-летний мужчина размещал в социальной сети объявления о продаже автомобильных запчастей, которых у него не было.

После того, как потерпевшие переводили деньги на счёт банковской карты злоумышленника, он распоряжался ими по своему усмотрению. По данным полиции, жертвами мошенника стали 14 жителей других регионов России.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.