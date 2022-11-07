Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 ноября 2022 14:41

В Советске убили мужчину, который пытался разнять драку

Горожанина жестоко избил, он умер спустя несколько дней
Виктор Сергеев

В Советский городской суд поступило уголовное дело по мужчины, который пытался успокоить дерущихся знакомых. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел в ночь на 4 июня этого года в квартире на улице Победы. Несколько мужчин выпивали, и в процессе застолья между ними произошла драка. Находившийся рядом потерпевший попытался их разнять, и тогда обвиняемый жестоко избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя несколько дней.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 15 ноября.