Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области было выявлено 24 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 12 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 1,

Правдинский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1.