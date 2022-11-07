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НовостиОбщество7 ноября 2022 16:01

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Артем ЛЕНЦ

За сутки в Калининградской области было выявлено 24 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 12 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 1,

Правдинский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 3,

Светлогорский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1.