Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Артем ЛЕНЦ
За сутки в Калининградской области было выявлено 24 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 8 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 12 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 2,
Балтийский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 1,
Правдинский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 3,
Светлогорский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1.