Калининградец хранил в квартире свыше 600 граммов марихуаны и наркотические грибы

Житель Калининграда попался на хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В квартире 33-летнего мужчины полицейские обнаружили 628 граммов марихуаны, 2 грамма грибов, содержащих псилоцибин, а также средства для употребления запрещенных веществ.

Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. На него завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».