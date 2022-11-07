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НовостиОбщество7 ноября 2022 16:04

Калининград оказался на 81-м месте в рейтинге доступности аренды жилья

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

Калининградская область оказалась в конце рейтинга доступности аренды жилья, говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости».

По данным исследования, только 19,5 процента калининградских семей с двумя детьми могут позволить себе снять жилье. При этом семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен составлять почти 100 тысяч рублей.

Лидерами рейтинга регионов России по доступности аренды жилья в 2022 году стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, в конце списка - Кабардино-Балкария, Чечня и Севастополь.