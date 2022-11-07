В Черняховске многодетную семью выселили из маневренного фонда, СК проводит проверку

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области проводится проверка после сообщения СМИ о том, что многодетную семью выселили из маневренного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

7 ноября в СМИ появилась информация, что в Черняховске вдову и многодетную мать выселяют из маневренного жилья за долги по коммунальным услугам.

«Сообщается, что в октябре 2019 года дом семьи сгорел и местные власти выделили женщине маневренное жилье, пообещав до конца 2020 года восстановить сгоревший дом. Однако, как указано в публикации, по настоящее время сгоревшее жилище не отремонтировано, все средства многодетная мать вынуждена вкладывать в стройку, в связи с чем не имеет возможности оплачивать коммунальные услуги», - рассказали в пресс-службе СК.

По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.