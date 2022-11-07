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НовостиПолитика7 ноября 2022 16:32

Мобилизованные калининградцы учились стрелять и управлять огнем артиллерии

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области артиллерийские подразделения, состоящие из мобилизованных военнослужащих, прошли тренировку по стрельбе и управлению огнем артиллерии. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В боевых стрельбах были задействованы расчеты 152-мм крупнокалиберных пушек «Гиацинт» и самоходных артиллерийских установок «Акация». Стрельбы велись по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные укрепления условного противника.

Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров и разведке целей.

В тренировке приняли участие более 100 мобилизованных военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц вооружения и военной техники.