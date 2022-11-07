На участке ул. Карташева в Калининграде меняется схема движения

С 18 ноября в микрорайоне им. А. Космодемьянского из-за ремонта меняется схема движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто до 31 января 2023 года на участке от дома № 48 до ул. Урицкого.

На этот период вводится одностороннее движение по ул. Механической от ул. Славянской до ул. Карташева, по ул. Макаренко от ул. Карташева до ул. Славянской.

На время производства работ меняется схема движения автобусов.

- автобусные маршруты №№ 5, 8, 32 (в сторону конечного остановочного пункта «Силикатный завод») будут двигаться по ул. Карташева, ул. Макаренко, ул. Славянской, далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении – по ул. Славянской, ул. Механической, ул. Карташева, далее согласно существующим схемам движения;

- автобусный маршрут № 92 (в сторону ул. Сеченова) будет двигаться по пр-кту Победы, ул. Новгородской, ул. Ижорской, ул. Урицкого, далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении – по ул. Урицкого, ул. Ижорской, ул. Челюскинской, ул. Карташева, ул. Аральской, ул. Лужской, ул. Челюскинской, ул. Ижорской, ул. Новгородской, ш. Балтийскому, далее согласно существующей схеме движения.