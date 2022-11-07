За 7 месяцев в Калининграде заменили более 4 километров тепловых сетей

. Фото: мэрия Калининграда

С мая по октябрь текущего года в Калининграде было заменено 4,35 км тепловых сетей при запланированном объеме в 4,1 км. Часть перекладок добавилась при дополнительном обследовании коммуникаций в ходе текущих и аварийных ремонтов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Один из самых значимых участков – трубопровод второй магистрали РТС «Северная». От этой ветки тепло получают жители двадцати восьми улиц Ленинградского и Центрального районов.

На нее замкнуты около ста многоквартирных домов, десять образовательных учреждений, три больницы. С момента укладки – в 1979 году – эта часть магистрали никогда капитально не ремонтировалась. Общая протяженность замененного трубопровода – 404 метра.