Глава Фонда капремонта – о стрит-арте в Калининграде: Это важная часть нашей работы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Советскую типовую застройку могут видоизменить объекты стрит-арта. Об этом руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин сказал во время прямого эфира в рамках проекта «ГорПросвет». Трансляция состоялась 7 ноября.

- Каждый дом должен иметь свой характер. Мы зачастую говорим о том, что советское архитектурное наследие кому-то не нравится. Но оно уникальное, красивое: объекты модернизма, кубизма, брутализма. Мы против советской типовой застройки. Типовое – это то, что убивает архитектуру, то, что убивает уникальность объекта, то, что забирает у дома характер и харизму, - говорит Олег Туркин.

Один из способов задать дух городу и сделать уникальной архитектуру, по мнению Олега Туркина – формирование декоративных дополнительных элементов на домах.

- Это стрит-арт, важная часть нашей работы. Художники, мастера по нанесению муралов, называют это паблик-арт, - говорит Олег Туркин.

В качестве примера он приводит дом в Калининграде на улице Багратиона в стиле северный модерн. – Есть известный художник Густав Климт, который работал в стиле модерн. Мы вдохновились его творчеством, и известный художник El Kartoon сделал на доме интересную картину, в своем прочтении знаменитой картины Густава Климта.

Также глава Фонда привет в пример проект «Глаза Канта» на доме на улице Черняховского.