Дом на улице Житомирской в Калининграде украсит башенка

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде продолжаются работы по реконструкции и ремонту жилого дома на улице Житомирская, 22. В планах привести здание к историческому виду и украсить его башней, в проекте она есть. Об этом руководитель Фонда капитального ремонта Калининградской области Олег Туркин сказал во время прямого эфира в рамках проекта «ГорПросвет». Трансляция состоялась 7 ноября.

- Сейчас не закончена только одна сторона дома, фасадная, центральная часть. Остальные части дома закончены. Мы получали дополнительные средства из областного бюджета на башенку. Изначально мы этот дом ремонтируем за счет накопления взносов жителей. Но за этот счет башенку построить не можем. Но посчитали важным и необходимым этот дом привести к историческому виду. Главный строительный материал – это деньги. И деньги мы получили, чтобы башенку восстановить, - сказал Олег Туркин.

Дом, о котором идет речь, один из немногих сохранившихся в районе старой улицы Штайндамм. А сохранился он, по словам Олега Туркина, потому что был построен позднее остальных и имел особую конструкцию.

- Дома слева и справа от него были разрушены, они были построены в конце 18 – начале 19 века. А этот дом был реконструирован самими немцами. У него железобетонный каркас, эта конструкция его и спасла, потому что она хорошо воспринимает импульсные нагрузки, - сказал Олег Туркин, имея ввиду бомбежки города в военные годы.

Глава Фонда капремонта отметил, что у здания есть проблемы в подвальной части. Ее конструкция будет усилена.

Работы на доме буду завершены к весне 2023 года.