Калининград вошел в топ-10 направлений для отдыха в ноябре и декабре

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, сколько стоит отдых и куда можно поехать в ноябре и декабре. В рейтинге самых популярных направлений лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В «непляжную десятку» также вошли Ставропольский край, Свердловская область, Дагестан и Республика Беларусь.

Десять привлекательных направлений для отдыха в ноябре и декабре:

Сочи, Краснодарский край - 2754 р. / 5 ночей;

Санкт-Петербург, Ленинградская область - 3163 р. / 4 ночи;

Москва, Московская область - 3831 р. / 3 ночи;

Кисловодск, Ставропольский край - 2876 р. / 5 ночей;

Калининград, Калининградская область - 2586 р. / 4 ночи;

Екатеринбург, Свердловская область - 2504 р. / 3 ночи;

Ялта, Крым - 2859р. / 5 ночей;

Минск, Минская область, республика Беларусь - 4681 р. / 4 ночи;

Махачкала, Дагестан - 2679 р. / 2 ночи;

Гагра, Гагрский район, Республика Абхазия - 2642р. / 5 ночей.