Калининград вошел в топ-10 направлений для отдыха в ноябре и декабре

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выяснил, сколько стоит отдых и куда можно поехать в ноябре и декабре. В рейтинге самых популярных направлений лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва. В «непляжную десятку» также вошли Ставропольский край, Свердловская область, Дагестан и Республика Беларусь.
Десять привлекательных направлений для отдыха в ноябре и декабре:
Сочи, Краснодарский край - 2754 р. / 5 ночей;
Санкт-Петербург, Ленинградская область - 3163 р. / 4 ночи;
Москва, Московская область - 3831 р. / 3 ночи;
Кисловодск, Ставропольский край - 2876 р. / 5 ночей;
Калининград, Калининградская область - 2586 р. / 4 ночи;
Екатеринбург, Свердловская область - 2504 р. / 3 ночи;
Ялта, Крым - 2859р. / 5 ночей;
Минск, Минская область, республика Беларусь - 4681 р. / 4 ночи;
Махачкала, Дагестан - 2679 р. / 2 ночи;
Гагра, Гагрский район, Республика Абхазия - 2642р. / 5 ночей.