Зеленоградский питомник вырастит 62 тысячи саженцев липы для Херсона

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Зеленоградский экопитомник вырастит 62 тысячи лип для Херсонской области. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Питомник липу ранее не выращивал из-за отсутствия спроса, поэтому заготовка семян будет продолжаться длительное время. При этом особенностью липы является то, что семена начинают прорастать на второй год.

Семена липы пока будут храниться в ящиках или металлических бочках, в январе-феврале 2024 года их посеют в грунт, а осенью того же года саженцы липы уже отправятся в Херсонскую область.