Ревнивый калининградец связал хомутами и удерживал 14-летнюю дочь экс-сожительницы

На жителя Багратионовского района завели уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, 5 ноября 64-летний мужчина пришел в квартиру бывшей сожительницы. Злоумышленник связал 14-летнюю дочь женщины пластиковыми хомутами и удерживал в квартире до прихода матери. По предварительным данным, на преступление он пошел из-за ревности, потому что сожительница его бросила и стала проживать с другим мужчиной.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. От дачи показаний он отказался. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.