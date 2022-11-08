Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 6:56

Зеленоградск украсят к Новому году к 15 ноября

Виктор Сергеев
.

.

Фото: zelenogradsk.com

Власти Зеленоградска попросили предпринимателей, работающих в центре города, украсить свои объекты новогодней иллюминацией. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Администрация просит в срок до 15 ноября украсить фасады магазинов электрической одноцветной гирляндой теплого света, а также установить украшенную искусственную елку на входе. Просим установить электрическую гирлянду и елку таким образом, чтобы праздничное освещение находилось на улице и работало в ночное время», – говорится в сообщении местных чиновников.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что ожидают большое количество гостей из других регионов РФ и ближайшего зарубежья.