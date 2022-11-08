Зеленоградск украсят к Новому году к 15 ноября

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Власти Зеленоградска попросили предпринимателей, работающих в центре города, украсить свои объекты новогодней иллюминацией. Об этом сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Администрация просит в срок до 15 ноября украсить фасады магазинов электрической одноцветной гирляндой теплого света, а также установить украшенную искусственную елку на входе. Просим установить электрическую гирлянду и елку таким образом, чтобы праздничное освещение находилось на улице и работало в ночное время», – говорится в сообщении местных чиновников.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что ожидают большое количество гостей из других регионов РФ и ближайшего зарубежья.