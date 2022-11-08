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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:40

Калининградский предприниматель погасил 200-тысячный долг после ареста машин

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

В Светлогорске приставы заставили предпринимателя погасить долг по аренде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Индивидуальный предприниматель задолжал по арендной плате 206 тысяч рублей и не расплатился в положенные сроки. Приставы арестовали принадлежащие фирме два автомобиля «Ниссан», а также запретили вносить изменения в ЕГРЮЛ.

Чтобы снять все ограничения и вернуть право полноценно распоряжаться движимым имуществом, организация полностью погасила задолженность. Деньги уже поступили взыскателю.