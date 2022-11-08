В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 ноября отключено электричество

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде во вторник, 8 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов света не будет на следующих улицах:
ул. М.Гвардии, 1-3,
ул. Муромская, 2,3,4,
ул. Аллея Смелых, 109,126,138а,
ул. Судостроительная129, 130, 132, 134,140, 140а, 144, 135, 153,159,161,167,
ул. Клинская,1-3,5-7, 9-11, 9а, 13-15,17, 2, 4, 10-16, 18,
ул. Батальная, 117,126,
ул. Аллея смелых, 111-127, 152-154,
ул. Лейт.Яналова, 2,2а,5-12,
ул. Курганская 1,3,6-14,
ул. Алябьева, 21, 29-33, 34
пр-кт Советский, 49-55, 63,
ул. Косм. Леонова, 48-56,
ул. Чекистов, 1-15А,9-11,
ул. Войнич, 1(школа №10), 2(д/с №119), 3-7, 9-15,
ул. Лейт.Яналова, 14-16а,18-20а,
ул. Алябьева, 34,36,
ул. Курганская, 3,
ул. Косм.Леонова, 52а,54-60,61б-61г, 63-71, 59-61а, 58-60, 62-64,
ул. Чекистов, 14-18, 20-24,
ул. Комсомольская, 78, 80-82а, 84,
ул. Молочинского, 5-15.