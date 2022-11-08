В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 ноября отключено электричество

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде во вторник, 8 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 20 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

ул. М.Гвардии, 1-3,

ул. Муромская, 2,3,4,

ул. Аллея Смелых, 109,126,138а,

ул. Судостроительная129, 130, 132, 134,140, 140а, 144, 135, 153,159,161,167,

ул. Клинская,1-3,5-7, 9-11, 9а, 13-15,17, 2, 4, 10-16, 18,

ул. Батальная, 117,126,

ул. Аллея смелых, 111-127, 152-154,

ул. Лейт.Яналова, 2,2а,5-12,

ул. Курганская 1,3,6-14,

ул. Алябьева, 21, 29-33, 34

пр-кт Советский, 49-55, 63,

ул. Косм. Леонова, 48-56,

ул. Чекистов, 1-15А,9-11,

ул. Войнич, 1(школа №10), 2(д/с №119), 3-7, 9-15,

ул. Лейт.Яналова, 14-16а,18-20а,

ул. Алябьева, 34,36,

ул. Курганская, 3,

ул. Косм.Леонова, 52а,54-60,61б-61г, 63-71, 59-61а, 58-60, 62-64,

ул. Чекистов, 14-18, 20-24,

ул. Комсомольская, 78, 80-82а, 84,

ул. Молочинского, 5-15.