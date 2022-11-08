В Калининграде прошел первый форум «Народное Единство»

Первый в истории Межрегиональный форум «Народное Единство» состоялся в праздничный день 4 ноября. Участниками мероприятия стали гости из тех регионов, которые в первые послевоенные годы выступили донорами первоначального населения Калининградской области. Только в период с 1946 до 1949 года, по подсчетам историков, в самый западный регион страны добровольно переехали 148 803 человека из более чем трех десятков областей и республик СССР.

Форум в Калининграде собрал представителей российских и белорусских общественных организаций и объединений, деятелей науки, представителей архивного и музейного сообществ, муниципалитетов и региональных властей. Кроме пленарного заседания в программу вошла архивная сессия по общей теме «Российские и белорусские архивы - источники информации о первых переселенцах в Калининградскую область» и музейная сессия «Роль музейного сообщества регионов - доноров первоначального населения Калининградской области в укреплении общероссийской и этнонациональной идентичности жителей самого западного региона России».

- Все материалы мы обязательно опубликуем. Уверен, они станут предметом тщательного изучения и со стороны общественности, и со стороны научного сообщества, - отметил экс-начальник управления содействия международному развитию и взаимодействия с международными организациями Россотрудничества МИД РФ Леонид Макуров, выступивший модератором пленарного заседания.

Новый форум имеет все шансы стать ежегодным – такую рекомендацию включили в его итоговую резолюцию. К участию планируют пригласить гостей и спикеров из других регионов, ставшими донорами населения нашей области.

Также участники форума решили направить в правительство Калининградской области предложение по доработке геральдических символов в «соответствии с российской исторической преемственностью». А еще региональные власти попросят ускорить решение вопроса с установкой памятника трудовому подвигу первых калининградцев – речь об этом идет уже несколько лет. Одно из предложений резолюции адресовано калининградским муниципалитетам, которым рекомендуют укрепить связи с регионами - донорами России и Республики Беларусь и подписать с ними побратимские соглашения.

Организатором форума выступила Ассоциация общественных объединений российских и белорусских регионов – доноров первоначального населения Калининградской области «Народное Единство» в лице представителя ассоциации – Региональной общественной организации «Русская община Калининградской области».