Министр: половина цемента, поступающего в Калининградскую область, идет на строительство дублера двухъярусного моста

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В Калининграде застройщики жалуются на то, что им не хватает цемента, так как половина цемента, поступающего в регион, идет на строительство автомобильного моста через Преголю. Об этом во время прямого эфира сказала 8 ноября министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

- Строительство автомобильного моста через Преголю, дублера двухъярусного моста, ведется в активной фазе, с опережающими темпами. Сергей Валерьевич Черномаз [министр строительства и ЖКХ региона] меня люто ненавидит за то, что половина цемента, который поступает в регион, идет непосредственно на строительство этого объекта, на что его застройщики все жалуются. Но мы темпы не сбавляем, а только их наращиваем, - сказала Евгения Кукушкина.

Длина автомобильного моста составит более 386 метров. Состоит он из восьми опор и трех пролетов. Центральный пролет будет вертикально подниматься, чтобы под ним смогли проходить суда. В башнях расположится оборудование для подъема пролета. Высота башен автодорожного моста составит 60,5 метра.

По контракту окончание строительства автодорожного моста намечено на октябрь 2025 года.