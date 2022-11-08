Власти Калининградской области рассчитывают перевезти электропоездами 6,4 млн пассажиров к концу года

Три дополнительных поезда «Ласточка» в этом году приобрели для перевозки пассажиров в Калининградской области, к концу года власти рассчитывают перевезти электропоездами 6,4 млн человек. Об этом во время прямого эфира сказала 8 ноября министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

Министр отметила, что пригородная пассажирская компания перевезла с начала года уже 6 млн пассажиров.

- Это стало возможно благодаря тому, что мы на линию пригородного сообщения приобрели в аренду дополнительно три «Ласточки». Это позволило создать неплохую маршрутную сеть и расписание. Каждый житель региона, который воспользовался в этом году правом проезда на пригородных поездах, это ощутил. Ведь 2021 год показал, что нам явно не хватает электропоездов. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас прирост на пригородном пассажирском сообщении составил уже 24 процента. Это не предел, - сказала Евгения Кукушкина.

По ее прогнозам, до конца года власти рассчитывают на 6 млн 400 тысяч граждан, перевезенных электропоездами.