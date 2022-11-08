В переулке Старокаменном в Калининграде временно ограничат движение

В переулке Старокаменном в Калининграде для проведения ремонтных работ временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение недели, после завершения подготовительных работ, подрядчик приступит к капитальному ремонту переулка Старокаменного, в ходе которого будет сделана дорога и тротуар.

Для проведения работ по мере необходимости будет вводиться ограничение движения транспорта по одной из полос.

Автомобилистов и пешеходов просим быть внимательнее при движении по этой улице.