В Черняховске на довоенном доме восстановят утраченные декоративные элементы

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Черняховске капитально ремонтируют дом № 1 на улице Советской. Решено восстановить декоративные элементы, которые были утрачены. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта калининградской области. Речь идет о красивой лепнине с природным орнаментом и об изображении лица.

«Мастера создают 3D-модель сохранившегося барельефа. Затем на станке изготавливается форма, по которой отливаем сначала пробный вариант из гипса, а затем уже готовый из фибробетона», - рассказали в фонде.

Кроме того, благодаря архивным материалам архитекторы смогут заняться разработкой скульптуры атланта, которая была утрачена. В настоящее время на крыше здания проходит монтаж балюстрады.

В фонде отметили, что работы проходят при субсидированном финансировании из областного бюджета.