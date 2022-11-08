Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 12:54

Евгения Кукушкина рассказала о возможном возобновлении ж/д сообщения между Калининградом и Янтарным

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Компания РЖД не отдала участок железнодорожной ветки под велодорожку. Об этом во время прямого эфира сказала 8 ноября министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

- Мы неоднократно обращались в РЖД, потому что у нас была идея проложить вторую очередь велодорожки на том маршруте, который соединял железнодорожным сообщением Калининград и Янтарный. Но нам были даны отказы, которые были мотивированы тем, что, возможно, в перспективе это ж/д сообщение будет возобновлено, - сказала Евгения Кукушкина.

Она отметила, что на сегодняшний день в инвестиционных программах РЖД этой ветки нет.

- Участок нам РЖД не передала. Я надеюсь, тем самым у нас появится шанс [восстановить ж/д сообщение] в какой-то перспективе - может быть, долгосрочной, - заключила министр развития инфраструктуры.