Евгения Кукушкина рассказала о возможном возобновлении ж/д сообщения между Калининградом и Янтарным

Компания РЖД не отдала участок железнодорожной ветки под велодорожку. Об этом во время прямого эфира сказала 8 ноября министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

- Мы неоднократно обращались в РЖД, потому что у нас была идея проложить вторую очередь велодорожки на том маршруте, который соединял железнодорожным сообщением Калининград и Янтарный. Но нам были даны отказы, которые были мотивированы тем, что, возможно, в перспективе это ж/д сообщение будет возобновлено, - сказала Евгения Кукушкина.

Она отметила, что на сегодняшний день в инвестиционных программах РЖД этой ветки нет.

- Участок нам РЖД не передала. Я надеюсь, тем самым у нас появится шанс [восстановить ж/д сообщение] в какой-то перспективе - может быть, долгосрочной, - заключила министр развития инфраструктуры.