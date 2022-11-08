Министр: Пограничный переход «Дубки» заработает в 2023 году

Пограничный переход из России в Литву «Дубки» хотят запустить в следующем году. Литовская сторона ведет работы на автодороге, прилегающей к переходу. Об этом во время прямого эфира сказала 8 ноября министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина.

- Мы готовы хоть завтра открыть там движение и запустить туда поток автотранспорта. Не готовы наши партнеры со стороны Литовской Республики. Связано это было с тем, что дорога, которая проходит непосредственно от погранперехода «Дубки» в сторону Литвы, была техногенным характером разрушена и до сих пор литовской стороной проводятся работы по ее восстановлению, - сказала Евгения Кукушкина.

Министр напомнила, что в конце 2021 года российская сторона официально открыла погранпереход, технически он готов на 100 процентов, но до сих пор не функционирует. По ее словам, как только литовская сторона завершит работы, переход в Дубках начнет работу.

- Назывались сроки сначала август. Сейчас это уже конец текущего года. Там были конкурсные процедуры, несколько раз конкурсы не состоялись, с подрядчиками расторгались контракты. Но сейчас работы ведутся. Надеюсь, что в следующем году мы в любом случае уж не просто технически откроем этот погранпереход, а что он заработает в полной мере… С учетом закрытия в Советске мы понимаем, насколько он необходим для перемещения, в том числе и для транзитного сообщения.

Евгения Кукушкина отметила, что переход «Дубки» является самым большим в Калининградской области.