В Калининграде первую команду призывников отправили на Балтфлот

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот в рамках осеннего призыва-2022. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Более 30 парней прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт.

Далее новобранцев, призванных в береговые войска и на корабли, распределили по видам и родам войск, сфотографировали, выдали многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переодели в военную форму одежды.