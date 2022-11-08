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НовостиПолитика8 ноября 2022 13:57

В Калининграде первую команду призывников отправили на Балтфлот

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот в рамках осеннего призыва-2022. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Более 30 парней прошли все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопию, профессиональный отбор, получение телефонных сим-карт.

Далее новобранцев, призванных в береговые войска и на корабли, распределили по видам и родам войск, сфотографировали, выдали многофункциональные персональные электронные карты, военные билеты и переодели в военную форму одежды.