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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:49

В Багратионовском районе привели в порядок территорию у памятника поэту Фатиху Кариму

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Багратионовска.

В Багратионовском районе активисты привели в порядок территорию у памятника поэту Фатиху Кариму. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Молодые люди провели субботник на памятнике Фатиха Карима, который находится недалеко от поселка Садовое. Отмечается что акция была проведена силами Багратионовского отделения молодежной организации «Наследие» под руководством Максима Свиридова.

Татарский советский поэт прославился такими произведениями, как «Седьмая печь» и «Шумная заря». Фатих геройски погиб в бою 19 февраля 1945 года на подступах к Кенигсбергу.