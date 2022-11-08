Спроса нет: Почему калининградцы не бронируют туры на Новый год

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калининградцев, интересующихся отдыхом на Новый год, почти нет, туры бронируют единицы. Об этом сообщает «Business FM Калининград» со ссылкой на туристические компании.

- У нас нет активного спроса на новогодние праздники. Глубина планирования на сегодня у нашего туриста – это неделя, максимум две, точно не Новый год. Есть единичные запросы, единичные продажи, но глобальных продаж на Новый год в нашем агентстве пока, к сожалению, нет, - говорит в интервью радиостанции исполнительный директор «Турне-Транс Трэвел» Наталья Глусцова.

В Калининграде в некоторых компаниях единичные бронирования на новогодние праздники есть, но это внутренний туризм. Это подтверждает гендиректор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов. При этом он говорит, что куда-то далеко калининградцы поедут отдыхать на Новый год, если у них появится уверенность в будущем.

Ранее сообщалось, что калининградцы не особо настроены и на то, чтобы отмечать Новый год в ресторанах. Владельцы компаний мало бронируют и неохотно вносят предоплату за новогодние корпоративы.