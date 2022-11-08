Вывозили машинами: Волонтеры собрали больше 3 тысяч литров мусора в Балтийске

. Фото: Евгений Мосиенко

Калининградские волонтеры из организации «Чистое течение» провели большой субботник в Балтийске – убирали территорию старого променада, рядом с пляжным волейбольным полем. В экологической акции 6 ноября приняли участие 11 человек.

- Под трибунами нас ждало настоящее мусорное поле. Там явно никто не убирался долгое время: процентов 80 собранного мусора мы вынесли из-под волейбольной площадки. И чтобы там убраться, пришлось залезать под скамейки и ползком продвигаться вниз, - рассказывает координатор и волонтер Евгений Мосиенко.

По его словам, много мусора было обнаружено и в кустах, где отдыхающие любят устраивать пикники и совсем любят и не привыкли убирать за собой.

За один день было собрано 460 литров пластика, 170 литров металла и 300 литров стекла. Весь мусор распределяли по мешкам. Несортируемых отходов набралось около 2100 литров. Всего же было собрано больше 3000 литров мусора.

- После сортировки мы поняли, что в Балтийске нельзя сдать ничего, кроме пластика. Поэтому металл и стекло забрали с собой и везли на трех машинах в Калининград, - сказал Евгений Мосиенко.

Волонтеры планируют написать обращение в администрацию Балтийска с вопросом и просьбой об установке контейнеров для вторсырья.