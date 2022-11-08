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НовостиОбщество8 ноября 2022 16:24

В Калининграде тротуар от ул. Суздальской до ул. Дачной отремонтируют в 2023 году

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в 2023 году планируют привести в порядок тротуары в конце Московского проспекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсетях, отвечая на вопрос подписчика.

«В следующем году планируем отремонтировать тротуар от Суздальской до Дачной. Тротуар на противоположной стороне, от магазина «СПАР» до Восточной эстакады, также включили в перечень объектов, требующих капремонта», - написали представители мэрии Калининграда.

При этом сроки этих работ власти назвать не смогли, «поскольку еще предстоит решить вопрос финансирования».