В Калининграде у памятника Достоевскому проведут заупокойное богослужение

. Фото: Калининградская епархия

В Калининграде готовятся отметить день рождения писателя Федора Достоевского. На 14:00 11 ноября намечены мероприятия у памятника в сквере на пересечении улиц Грекова и Носова, названном в честь классика русской литературы.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, будет совершено краткое заупокойное богослужение. Прозвучат и отрывки из произведений Федора Михайловича.

В мероприятии примут участие представители РПЦ, власти, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений, участники литературно-театрального фестиваля детского творчества имени Достоевского.