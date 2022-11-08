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НовостиОбщество8 ноября 2022 16:29

В Калининграде у памятника Достоевскому проведут заупокойное богослужение

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградская епархия

В Калининграде готовятся отметить день рождения писателя Федора Достоевского. На 14:00 11 ноября намечены мероприятия у памятника в сквере на пересечении улиц Грекова и Носова, названном в честь классика русской литературы.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, будет совершено краткое заупокойное богослужение. Прозвучат и отрывки из произведений Федора Михайловича.

В мероприятии примут участие представители РПЦ, власти, преподаватели и учащиеся образовательных учреждений, участники литературно-театрального фестиваля детского творчества имени Достоевского.