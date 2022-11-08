В Калининградской области с начала года профосмотры и диспансеризацию прошло 90 тысяч человек

. Фото: Правительство Калининградской области

За 10 месяцев 2023 года медицинские профосмотры и диспансеризацию прошло 90 тысяч жителей Калининградской области. Профилактические мероприятия проводятся в регионе в течение всего года, в них участвуют все лечебные учреждения первичного звена, подведомственные областному министерству здравоохранения.

Как рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Людмила Калинина, профосмотр проводится раз в три года начиная с 18 лет (первый раз – в 21 год), диспансеризация – ежегодно с 40 лет, углубленная диспансеризация – пациентам, переболевшим коронавирусом не ранее 2 месяцев назад. При диспансеризации к обычному набору исследований в зависимости от пола и возраста также присоединяются онкоскрининги.

- Все профилактические мероприятия проводятся с целью выявления и предупреждения развития хронических неинфекционных заболеваний: болезней системы кровообращения, ожирения, гиподинамии, сахарного диабета и так далее, – сказала Людмила Калинина.

Записаться на профосмотры или диспансеризацию (на конкретные дату и время) можно по телефону 122, через портал госуслуг, а также обратившись в регистратуру поликлиники.