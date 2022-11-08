В Калининграде волонтеры выпустили в природу лебедей, которых лечили все лето

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде волонтеры из организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и реабилитацией диких животных, выпустили в природу лебедей. Семь птиц были вывезены за город и отпущены, а зооволонтеры записали об этом видео.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики», это лебеди, которые поступили в организацию летом и в начале осени. Большая часть из них поступили с высотной травмой, кто-то был истощен.

- Высотные травмы означают, что у лебедей не было переломов конечностей и крыльев, у них были сломаны кости корпуса, травмирован киль и так далее, так как лебеди приземляются на грудь и часто травмируются. Однако при отсутствии серьезных смещений и при правильном лечении птицы быстро приходят в норму и проходят реабилитацию, - рассказывает Юлия.

По ее словам, решено было не оставлять лебедей на зиму в Центре реабилитации, потому что они уже здоровы.

- Сейчас еще тепло, птицы здоровые, зимовать у нас им нету повода, мы в них уверены. Один при выпуске сразу встал на крыло. Пока тепло, пока есть еда, у них есть возможность адаптироваться и перезимовать в природе, - отметила Юлия.