Спортсменка из Калининграда завоевала два золота на чемпионате во Франции

. Фото: Елена Тишина

Калининградская пловчиха Анна Егорова успешно выступила на чемпионате Франции на короткой воде. Соревнования прошли в Шартре, калининградка завоевала две золотые медали. Об этом «Комсомолке» сообщил пресс-секретарь областного минспорта Дмитрий Иванов.

Анна выиграла на дистанциях 200 метров (результат 1.55,63) и 400 метров (4.02,09) вольным стилем.

Кроме того, уже известно, что Анна Егорова намерена принять участие в чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани, который пройдет с 20 по 25 ноября.