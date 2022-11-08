В Черняховске вор-рецидивист обокрал соседку, которая прятала ключи от квартиры в почтовом ящике

Инцидент случился в Черняховске – в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что ее обокрали, вынесли из квартиры ноутбук стоимостью 41 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперативники уголовного розыска установили и задержали 33-летнего местного жителя.

Выяснилось, что злоумышленник был соседом дамы, он заметил, что она имеет неосторожность прятать ключи от квартиры в почтовом ящике. Мужчина взял ключи, проник в квартиру и похитил ноутбук. Компьютер он успел продать, а деньги потратить на выпивку.

Мужчина был ранее 5 раз судим, он взят под стражу, возбуждено уголовное дело.