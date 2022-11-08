Жителя Багратионовского района, который связал 14-летнюю девочку хомутами, отправили в СИЗО

Житель Багратиновска, который связал 14-летнюю девочку хомутами и удерживал ее, водворен в следственный изолятор до 6 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«По ходатайству следствия обвиняемому Московским районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Напомним, на мужчину ранее завели уголовное дело за незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

По версии следствия, 5 ноября 64-летний мужчина пришел в квартиру бывшей сожительницы. Он связал 14-летнюю дочь женщины пластиковыми хомутами и удерживал в квартире до прихода матери. По предварительным данным, на преступление он пошел из-за ревности, потому что сожительница его бросила и стала проживать с другим мужчиной.