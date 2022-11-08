В Калининградской области экипажи истребителей Су-27 провели учебный бой

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области летчики истребителей Су-27 Балтийского флота провели тренировку, отработав элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиационных средств поражения. В пресс-службе Балтфлота отмечают, что полеты были плановые.

«По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам», - отметили военные.

Истребители Су-27, получив сигнал, взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе тренировочного воздушного боя уничтожили их.

В учениях участвовали более 10 экипажей самолетов Су-27 авиационного полка Балтийского флота.