Рисунки детей используют для создания сувениров: На Куршской косе подвели итоги конкурса на лучший символ

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Подведены итоги конкурса на лучшую эмблему (символ) и слоган, посвященные Куршской косе. Творческое состязание провели накануне 35-летия нацпарка.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, на конкурс поступило более 30 работ, из которых жюри отобрало 12 лучших в трех возрастных категориях.

В младшей группе 1-е место заняла Анастасия Ермакова, предложившая считать символом Куршской косы зяблика.

В средней группе отметили нескольких авторов. Лучшей стала Мария Сергиенко из Зеленоградского центра «Наш дом», предложившая использовать образ лиса Куршика на придорожных плакатах.

Второе место у Веры Халиулиной – ученицы детской художественной школы Калининграда, ее отметили за интерпретацию фактов из жизни животных Куршской косы.

Третье место взяла Полина Беленок за серию рисунков обитателей косы.

В старшей же возрастной категории победителем признана Татьяна Комцян, нарисовавшая милую лису.

Отмечен был и ученик Калининградской художественной школы Иван Соницкий, который нарисовал веселого бобра.

«Отобранные произведения, включающие рисунок и слоган, будут использованы для издания сувенирной продукции и буклетов национального парка, оформления информационных аншлагов», - отметили организаторы конкурса.